ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬੋਝ ? ਵੇਖੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...
ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : September 17, 2026 at 9:07 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (UPI) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR - ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ) ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਪਰ ਮਰਚੈਂਟ ਯਾਨੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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ਇਹ ਫੀਸ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?
ਮਰਚੈਂਟ (ਦੁਕਾਨਦਾਰ/ਕੰਪਨੀਆਂ): ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਚੈਂਟਾਂ (Person-to-Merchant/P2M) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਮ ਗਾਹਕ (Consumers): ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ UPI ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਫੀਸ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੇਗੀ ?
2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ 0% ਫੀਸ (ਜ਼ੀਰੋ MDR) ਲੱਗੇਗੀ।
2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ: ₹2,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ।
ਵੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ (Cap): ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਫੀਸ ₹300 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
P2PM QR ਕੋਡ ਛੋਟ: ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਮਰਚੈਂਟਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ: ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ, ਮਾਲਾਂ ਜਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ (ਜਿਵੇਂ Amazon/Flipkart) ਉੱਤੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀਆਂ 'ਤੇ 0.4% ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ (ਜਿਵੇਂ ₹3,000 ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ₹12 ਫੀਸ)। ਇਸ MDR ਫੀਸ 'ਤੇ 18% GST (ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ) ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ UPI ਐਪਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MDR ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। MDR 0.4% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ₹75,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MDR 300 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ₹ 300 ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MDR ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ UPI ਭੁਗਤਾਨ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, MDR 300 ਰੁਪਏ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।
"ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੈਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"- ਬਤੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ MDR ਫੀਸ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Google Pay, PhonePe, Paytm ਵਰਗੀਆਂ UPI ਐਪਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਹਿਡਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ₹50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ 0.15% ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। "ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ (P2M) ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ" ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਅਤੇ 2024-25 ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ₹8,730 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ।
"ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਾਂਗੇ।"-ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹਰ?
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ "ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖਣ ਇਹੀ UPI ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।"
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਤੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਾਨ ਪੂਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਏਗਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਢੰਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।"
"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਵਪਾਰੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"-ਬਤੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ,ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ 'ਤੇ ਭੀੜ ਵਧੇਗੀ
ਬਤੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਗਾਹਕ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਏਟੀਐਮ ਵੱਲ ਭੱਜਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ।"
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