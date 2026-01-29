ETV Bharat / state

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ

ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Union Budget 2026
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 29, 2026 at 9:11 PM IST

5 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਲਰੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 75 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ

ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਬੋਝ ਪਵੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਿਰਾਏ ਆਦਿ ਤੋਂ ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਮ ਟੈਕਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਏ ਫਾਇਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਟੀਟੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ

ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਇੰਟਰੈਕਟ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ,ਡੀਜ਼ਲ, ਤੰਬਾਕੂ, ਕੋਇਲੇ 'ਤੇ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਲੈਬ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਟੋ ਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਛਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਪਰ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਟੈਕਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। - ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2026

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025 ਅਤੇ 26 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਰੀਬੇਟ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 87 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਨੂੰ ਇਸ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਸਲੈਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। - ਸ਼੍ਰੇਆ ਗੁਪਤਾ, ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ

ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੀਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ

ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਮੀਰ ਗੁਪਤਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ.ਏ. ਪ੍ਰੇਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਲਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੀਡਕਸ਼ਨ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਵੱਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਵਿਆਜ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।- ਸਮੀਰ ਗੁਪਤਾ, ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ

ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਫਲੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਐਮਸੀਜੀ ਭਾਵ ਕਿ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਜਊਮਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

