ਘੱਲੂਘਾਰਾ' ਤੋਂ 'Punjab '95' ਤੇ ਫਿਰ 'ਸਤਲੁਜ'—ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਰਿਲੀਜ਼ ਰੁਕੀ, ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ? ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'Satluj' ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Published : July 8, 2026 at 6:16 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'Satluj' (ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ 'Punjab '95') ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਾਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (CBFC) ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਲੰਬੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕੇਟਰ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ?
ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ? ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ,,,
ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ? ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ
ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਅੜਚਣਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਲਟਕਦੀ ਹੀ ਰਹੀ।
ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਫ਼ਿਲਮ ?
ਫ਼ਿਲਮ ਸਮੀਖਿਅਕ ਨਿਰਮਲ ਸਾਂਧਾਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਸਮੇੇਂ ਕਿਸਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ?
ਸਾਧਾਂਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਸਤਲੁਜ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।"
ਜਿਸਦਾ ਡਰ ਸੀ ਓਹੀ ਹੋਇਆ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸਤਲੁਜ ਫ਼ਿਲਮ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ।"
“ਓਟੀਟੀ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ”
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸਮੀਖਿਅਕ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ (ਬੈਨ ਕਰਨ) ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ "ਡੀਪ ਸਟੇਟ" (ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ) ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਫਿਲਮ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ) ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਲਜੀਤ
ਡਾ. ਬਰਾੜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ) ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ "ਬੰਬੇ (ਬਾਲੀਵੁੱਡ) ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਲਾਬੀਆਂ (lobbies) ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਮਵਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ।"
ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੀ.ਆਰ. (PR) ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪ (hype) ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।"
“ਫ਼ਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ”
ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ।
"ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ-95' ਵਰਗੇ ਸਿਨੇਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਦ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।"-ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ,ਪੰਥਕ ਆਗੂ
IT Rules, 2021 ਤਹਿਤ ਓਟੀਟੀ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ IT Rules, 2021 ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂਡਵ, ਅੰਨਪੂਰਣੀ, ਗੁਸਖ਼ੋਰ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
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