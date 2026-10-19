Explainer: ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ’ਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ?

Explainer: ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ’ਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ?
ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ? ਪੜ੍ਹੋ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : October 19, 2026 at 3:40 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 3:48 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਾਨਸਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ? ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ? ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ? ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ...
ਕੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ?
ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਕਤ ਦੇਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 2 ਤੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਪਮਾਨ ’ਤੇ ਦੇਹ ਦੇ ਗਲਣ-ਸੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਲਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦੇਹ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਅੰਦਰ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਫ੍ਰੀਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀਜਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚਰੀ ਫ੍ਰੀਜਰ (Mortuary Freezer), ਮੋਰਚਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ, ਜਾਂ ਡੇਡ ਬਾਡੀ ਫ੍ਰੀਜਰ ਬਾਕਸ (Dead Body Freezer Box) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ (ਗਲਣ-ਸੜਨ) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੜਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਸ ਫ੍ਰੀਜਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 1°C ਤੋਂ 5°C (ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ -10°C ਤੋਂ -15°C ਤੱਕ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੋਰਚਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਦੀ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਨਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਲਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਦੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ (ਰਸਾਇਣ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਰਚਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ (ਲੋਅ) ਮੇਂਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਸਾਲੇ Scientific Reports ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੋਏਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 135 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੰਢੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੜਨ-ਗਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ? ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਹ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਹੋਣਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਨ-ਗਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਣਾ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਕਾਬਕ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾਘਰ ਦੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖੀਆਂ 30 ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ Forensic Science International ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ −12°C, −28°C ਅਤੇ −80°C ਤਾਪਮਾਨ ’ਤੇ 24 ਅਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਧਣ ਵਰਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਹ
ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਸਥਿਤ ਦਿਵਿਆ ਜਯੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਮਾਈਨਸ 21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਸੰਭਾਲਿਆਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ’ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਦੇਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਚਮੜੀ ਸੜਨ ਜਾਂ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ?
ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲਾਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੰਗਿਆਂ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।"
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਚਾਨਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਨਸ਼ਾਟ ਆਦਿ ਨਾਲ) ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਐਂਬਾਮਿੰਗ (Embalming) ਕੈਮੀਕਲਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੀ ਮੌਰਚਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਂਬਾਮਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਐਂਬਾਮਿੰਗ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਂਬਾਮਿੰਗ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਾਇਣਕ ਫਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਘੋਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਂਬਾਮਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇਹ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਢੰਗ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਣ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਰੱਖਣ ਲਈ 1,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਦਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 36,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 4,38,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੈਕਟਰ-32 ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀ ਐਂਬਾਮਿੰਗ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਐਂਬਾਮਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਈ ਦੇਹ ਲਈ ਦਰਜ ਫੀਸ 4,000 ਤੋਂ 4,800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਲੀ ਦੇਹ ਲਈ 2,000 ਤੋਂ 2,400 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਐਂਬਾਮਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ?
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੇਹ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਟਿਸ਼ੂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਆਮ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲਗਭਗ ਮਾਈਨਸ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਹ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ?
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੌਰਚਰੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਰਚਰੀ ਦੇ ਜਿਸ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਵਿਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦਾ ਤਾਪਮਾਨ -2 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ (ਇੱਕ ਲੱਤ ਅਤੇ ਦੋ ਪੇਟ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ), ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।"
ਮੌਰਚਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ
ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੌਰਚਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
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