ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ, ਮੁੜ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

Punjab Weather Updates: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ। ਜਾਣੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?

Punjab Weather Updates
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 21, 2026 at 9:46 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਅੰਦਰ -1.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲੀਸਅਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ -6.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 24.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਠੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ -0.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ, ਮੁੜ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ?

ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਅੱਜ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਮੌਸਮ ਡ੍ਰਾਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੜ 22-23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੌਸਮ ਡ੍ਰਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ?

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ-

  • ਕਣਕ (ਨਰਮ ਡੋਗ): ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਸਰ੍ਹੋਂ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਐਫੀਡ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਐਫੀਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੀਮਾ ਪੱਧਰ (ETL) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
  • ਗੰਨਾ (ਬਿਜਾਈ): ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਤੂਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਬਿਜਾਈ): ਇਹ ਸਮਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਵਾਂਹ, ਭਿੰਡੀ, ਖੀਰਾ, ਟਮਾਟਰ, ਬੈਂਗਣ ਆਦਿ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
  • ਫਲ (ਲੀਚੀ-ਵੈਜੇਟਿਵ): ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਾਗਾਂ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
  • ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ: ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ। ਵੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਈਪੇਰਾਜ਼ੀਨ ਤਰਲ (5 ਮਿ.ਲੀ./ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ) ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਵਾਰਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਲਾਹ।

