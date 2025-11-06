ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰੇਗੀ ਠੰਢ ! ਜਾਣੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ ?
ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ। ਠੰਢ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ।
Published : November 6, 2025 at 2:58 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 16 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 11 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ।
ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ 27 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 30 ਤੋਂ 32 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ?
ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਮੌਸਮ ਜਰੂਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਠੰਢਾ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਸਮ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾ
ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਰੂਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ-
- ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ
- ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ
- ਗਲੇ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
- ਖੰਘ
- ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼/ਦਮਾ ਦਾ ਦੌਰਾ
- ਐਲਰਜੀ (ਧੂੜ, ਧੂੰਏਂ ਜਾਂ ਪਰਾਗ ਕਾਰਨ)
- ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਜਾਂ ਕੰਨਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ
- ਪੇਟ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ
- ਗੈਸਟਰੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ
- ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ
- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਖੰਘ