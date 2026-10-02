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ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਗਿਆ।

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ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 2, 2026 at 10:40 AM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 33 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 21.2 ਡਿਗਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ, (ETV BHARAT)

'ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ'

ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਭਵਨੀਤ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।'

'38 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ'
ਡਾਕਟਰ ਭਵਨੀਤ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 600 ਐਮਐਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 434 ਐਮ ਤੱਕ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਆਲ ਲਗਭਗ 38 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਇਸ ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ'

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਮੌਸਮ ਸਰਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'

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