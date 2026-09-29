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ਡਿੱਗਿਆ ਪਾਰਾ, ਠੰਡ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ! ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ? ਜਾਣੋ ਮੌਮਸ ਅੱਪਡੇਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ। ਜਾਣੋ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼?

punjab rain alert
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (ETV Bharat/GFX Team)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 29, 2026 at 10:09 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੱਲੀ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁੰਮਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਸੋਮਵਾਰ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ -1.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ -2.9 ਡਿਗਰੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 35.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ।

ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਸਾਰ?

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭੱਵਿਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਂ-ਬਾਂਦੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ?

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲਾਂ ਅਤੇ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਕਾਰਨ, ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 28.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਛੇ ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਾਲਮ ਵਿੱਚ 27.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਰਿਜ ਵਿੱਚ 27.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਠੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

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