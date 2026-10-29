ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪੰਜ ਮਤੇ, ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।
Published : October 29, 2026 at 4:34 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਇਲਟੀ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਮਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਇਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੇਂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤੇ
ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, BBMB ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰੋਇਲਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਤੇ ?
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਇਲਟੀ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ: ਸਦਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਰੋਇਲਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਭਗ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
- ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ: ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ: ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 1966 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਸੀ। 1954 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ, 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਉੱਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ): ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ...
1920 ਦਾ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਗੰਗ ਕੈਨਾਲ): ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ (ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ "ਸੀਨੀਓਰੇਜ ਫ਼ੀਸ" (Seigniorage Fee/ਰੋਇਲਟੀ) ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
1955 ਦਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਾ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ 15.85 MAF ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8.00 MAF, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5.98 MAF ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 0.65 MAF ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ।
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ (Riparian Principle): ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ "ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ" (Non-riparian) ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਕੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78-79: 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ।
2016 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
3. ਬੀਬੀਐਮਬੀ (BBMB) ਅਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ?
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ।
- ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋਣ।
- ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਬਰਸਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੈਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ।
ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗਾ?
ਜ਼ਮੀਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਇਲਟੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1960 ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਇਲਟੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ।"
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ (Inter-State River Water Disputes Act, 1956) ਅਧੀਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂ (Commercial Commodity) ਵਜੋਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਟੈਕਸ/ਰੋਇਲਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾਈ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੇਨਾਬ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਟਨਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤਾ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਟਨਲ ਰਾਹੀਂ ਚੇਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ—ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤਾ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ? @SpeakerSandhwan @BhagwantMann @Partap_Sbajwa @PargatSOfficial @AAPPunjab @INCPunjab ????— Pritpal Singh Baliawal (@PritpalBaliawal) October 28, 2026
ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਲੀਏਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਟਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।