ਪਾਣੀ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਲ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਨੌਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ-ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪੀੜਤ ਗੁਰਤੇਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਘਰ।
Published : January 6, 2026 at 2:48 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਧਨੌਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਘਰ
ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦੁਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿਖੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਈ.ਓ ਨੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਫੈਲ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਛੰਨਾ ਰੋਡ, ਢਿੱਲਵਾਂ ਪੱਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਜਾਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਉਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਲੋਨ ਲੈਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮੁੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਨੋਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। - ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੀੜਤ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ
ਕੀ ਬੋਲੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ.ਓ. ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ.ਓ. ਵਿਸਾਲ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਟਾਫ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। - ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਂਸਲ,ਈ.ਓ.
ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਨੋਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।