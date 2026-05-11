PM ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ? ਕੀ ਵਧਣਗੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਟਰ
Published : May 11, 2026 at 8:41 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਵਸਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
"ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ"
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸੱਚਦੇਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਲ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
"ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ"
ਅਸ਼ੋਕ ਸੱਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੀਐਮ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
"ਸਾਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ"
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੀਮਤੀ ਰਾਵਲ ਨੇ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲ ਅੱਜਕੱਲ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
"ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ఈ ప్రపంచ సంక్షోభ సమయంలో, మన బాధ్యతలకే అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తూ కొన్ని సంకల్పాలు చేసుకుని, వాటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నెరవేర్చాలి. ఈ సందర్భంలో నాకు ఒక ప్రత్యేక విజ్ఞప్తి ఉంది… pic.twitter.com/Ktp0I10Jvm— Narendra Modi (@narendramodi) May 10, 2026
ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪੀਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਤਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਖਾਦਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।"
