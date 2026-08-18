MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ?

MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ?
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ।
Published : August 18, 2026 at 4:30 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।"
"ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਏ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"-ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭੀਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
"ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਲੜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"-ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ
ਕੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ?
ਉੱਧਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।"