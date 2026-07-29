MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾੜਾਂ

MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾੜਾਂ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।
Published : July 29, 2026 at 2:19 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧ ਗਏ।
#WATCH | Chandigarh: An Akali Dal Waris Punjab De worker climbs over a water cannon vehicle during their protest demanding the release of its MP Amritpal Singh and other Sikh leaders. pic.twitter.com/GdetjHx5VA— ANI (@ANI) July 29, 2026
ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨੌਜਵਾਨ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੋਪ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੋਜ਼ਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।
#WATCH | Chandigarh: Leaders and workers of Akali Dal Waris Punjab De hold a protest demanding the release of its MP Amritpal Singh and other sikhs— ANI (@ANI) July 29, 2026
A heavy police force has been deployed, and barricades have been put up to stop the protestors at the Chandigarh-Mohali border. pic.twitter.com/pNDpOOHyfB
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
#WATCH | Chandigarh: Police use water cannons to disperse leaders and workers of Akali Dal Waris Punjab De, holding a protest demanding the release of its MP Amritpal Singh and other Sikh leaders. pic.twitter.com/Vhg9mZg1wt— ANI (@ANI) July 29, 2026
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਰਚ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਹੰਗ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
Chandigarh: Akali Dal and Waris Punjab De workers reached Chandigarh as part of their protest march and are heading towards the Chief Minister's residence. Police have deployed security personnel and are closely monitoring the situation to maintain law and order. pic.twitter.com/UKQInqSG8n— IANS (@ians_india) July 29, 2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰੋਵਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ - ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਹੱਦ (ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ) ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-50/51 ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸੈਕਟਰ-44/45 ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ - ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸੈਕਟਰ-43/44/51/52 ਗੋਲ ਚੱਕਰ (ISBT ਗੋਲ ਚੱਕਰ) ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-44/45 ਗੋਲ ਚੱਕਰ (ਗੌਸ਼ਾਲਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ) ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ-45/46-49/50 ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ-43/44 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-45/46 ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
मोहाली, पंजाब: बंदी सिखों की रिहाई और सांसद भाई अमृतपाल सिंह पर लगाए गए एनएसए को हटाने की मांग को लेकर आज वारिस पंजाब दे समेत कई सिख संगठनों ने मोहाली के गुरुद्वारा अंब साहिब से चंडीगढ़ कूच किया। गुरुद्वारा अंब साहिब में वारिस पंजाब दे, कई निहंग जत्थेबंदियों और अन्य सिख संगठनों… pic.twitter.com/pJx1pOkb3v— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 29, 2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-43 ਆਈਐਸਬੀਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Mohali, Punjab: Various Sikh organisations gathered at Gurudwara Amb Sahib in Mohali ahead of the Qaumi Insaaf Morcha's march to Chandigarh. Protesters prepared to leave for Chandigarh with their demands.— IANS (@ians_india) July 29, 2026
DSP Mohali Harsimran Singh Bal visited the spot to review security… pic.twitter.com/WoMOEDP9TB