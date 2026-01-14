ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕਿਹਾ-ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ....

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 14, 2026 at 8:38 AM IST

3 Min Read
ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਉਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰ ਉਪਰ ਸਵਾਰ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

'ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ'

ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਊਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ।"

ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

RTI ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ (@ManikGoyalFb)

ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ

ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ! ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖਰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਰਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਂ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 2.0 ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 247 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 162 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 85 ਵਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1400 ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 170 ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਫ਼ੈਸਿਲਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

