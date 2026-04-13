EXCLUSIVE: "ਰੀਲ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ" ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ

EXCLUSIVE: "ਰੀਲ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ" ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ
ਰੀਲ ਨੇ ਬਚਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ। ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ EXCLUSIVE ਇੰਟਰਵਿਊ।
Published : April 13, 2026 at 1:18 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਗਏ ਸੀ।
ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ ?
ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "120 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੈਂਪੂ ਟਰੇਵਲਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁੱਜੇ। ਰਾਤ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਡਰਾਈਵਰ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਾ ਟਕਰਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਬਹਿਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਖੜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਪੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਹੇਠਾਂ ਪੂਰੀ ਗਾਰ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੇਤਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ।"
"ਰੀਲ ਨੇ ਬਚਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ"
ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 5 ਵਾਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਖ਼ਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਮਛਾ ਫੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗਮਛਾ ਫੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ।"
ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਰੀਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਰੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। 5 ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਹੋਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੈਰ ਵੀ ਉਪਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ।
- ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤ
ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪੋਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ
ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਸਭ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਾਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਗਏ। - ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤ
ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਨਾਖਤ
ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 120 ਲੋਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ 28 ਤੋਂ 29 ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਉਹ ਆਈ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।"
ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।- ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤ
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ
ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਹ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਪੋਤੇ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।"
ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕੁੜਮ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਏ। ਜਦਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਰੀਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।"
ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੀਮਰ ਪੋਂਟੂਨ ਪੁਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 13 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਸਟੀਮਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਵਾਰ ਸਨ।
ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਬਹਿਲ, ਚਰਨਜੀਤ, ਪਿੰਕੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਮਧੁਰ ਬਹਿਲ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ਼ਾਂਤ ਕਟਾਰੀਆ, ਸਪਨਾ ਅਤੇ ਹਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਸਥਿਤ ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ, ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਆਸ਼ਾ ਮਿੱਢਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਮੀਨੂੰ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।