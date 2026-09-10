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ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ: 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ...

ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ...

LAST DATE TO CAST NEW VOTE
ਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 10, 2026 at 1:52 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ' (Special Intensive Revision - SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ (CEO) ਪੰਜਾਬ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ (Etv Bharat)

1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਾਰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ-

  • ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6: ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ।
  • ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6A: ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (NRI) ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ।
  • ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 8: ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮ/ਪਤਾ ਬਦਲਣ, ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ।
  • ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ (ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ)

ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:

  • ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ voters.eci.gov.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ECINET ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ: ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO), ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ERO) ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (AERO) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ

12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ERO) ਵੱਲੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ (Final Electoral Roll) 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

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TAGGED:

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ
ELECTION COMMISSION OF INDIA
LAST DATE TO CAST NEW VOTE
PUNJAB SIR 2026

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