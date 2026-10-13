ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਲੌਗਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ! ਹੱਥ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜਾਣੋ SGPC ਦਾ ਸਪਸ਼ੱਟੀਕਰਨ

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਲੌਗਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ! ਹੱਥ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜਾਣੋ SGPC ਦਾ ਸਪਸ਼ੱਟੀਕਰਨ
ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੌਗਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ।
Published : October 13, 2026 at 11:56 AM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ, ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੌਗਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ
ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੌਗਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗਾਰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਵਲੌਗਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਾਰਡ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਲੌਗਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਲੌਗਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਮਾਦ ਕੁੰਜਨ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ।
ਰਾਤ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਵਲੌਗਰ ਕੁੰਜਨ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ।" ਉਸ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਸ ਕਿਹਾ, "ਹੇ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ।"
'ਕੈਮਰਾ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ'
ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਗਾਰਡ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"
"ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ। "ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਹੰਗ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"- ਨੋਮਾਦ ਕੁੰਜਨ, ਵਲੌਗਰ
ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵਲੌਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਛੂਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, 'ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਛੂਹੋ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਛੂਹੋ, ਡਿੱਗ ਪਓ।' ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ।"
ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਸੀ।"
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਰਜਿਤ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਰਡ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਲੌਗ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕੇਗਾ।"
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ:
- ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਟੈਟੂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ: ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਗਲ੍ਹ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ।" ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।
- ਪਵਿੱਤਰ ਝੀਲ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ: ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਸੁਭਾਨ ਰੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕੁਰਲੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। ਉਸਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਇਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।
- ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰਿੱਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
- ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੇ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ: ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਰਚਨਾ ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ 'ਤੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਰਚਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਚਨਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
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