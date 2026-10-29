ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਰਨਗੇ ਰੌਸ਼ਨ !
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਥਿਤ 'ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਦ ਬਲਾਈਂਡ' ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : October 29, 2026 at 6:57 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 'ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਦ ਬਲਾਈਂਡ' ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਲਈ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਸਜਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। 'ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਦ ਬਲਾਈਂਡ' ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਮ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਖੁਦ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਆਕਾਰ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੈਕਿੰਗ
'ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਦ ਬਲਾਈਂਡ' ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ, ਪੀਲੇ, ਹਰੇ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਗੋਸ਼, ਮਿਕੀ ਮਾਊਸ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਮ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਛੋਹ ਨਾਲ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
"ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਹ ਰਾਹੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।- ਸੈਲਵਮ, 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
33-34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ
'ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਦ ਬਲਾਈਂਡ' ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 33-34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਦੁਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਟੀ ਪਾਉਣ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
"ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"- ਦੁਰਗਾ ਬਹਾਦਰ, ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਹੁਨਰ
ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੁਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ। ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।"
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਨਾਚ ਤੱਕ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਦ ਬਲਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਚ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਅਤੇ ਤਬਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ‘ਝਿਲਮਿਲ ਸਿਤਾਰੋਂ ਕਾ ਆਂਗਨ ਹੋਗਾ’ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਘੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ‘ਯੇ ਰਾਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਸ਼ਰਬਤੋਂ ਕਾ’ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਗ਼ਮੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
1972 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ, 162 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿੱਖਿਆ
‘ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਦ ਕੇਅਰ ਆਫ਼ ਬਲਾਈਂਡ’ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਪਰਨਾ ਸਚਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1972 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ 162 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ, ਖਾਣੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।"
"ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਐੱਸਆਰ) ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"- ਸੁਪਰਨਾ ਸਚਦੇਵ, ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਦ ਕੇਅਰ ਆਫ਼ ਬਲਾਈਂਡ
ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਸਜਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਨਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
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