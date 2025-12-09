ETV Bharat / state

ਵਲੋਟਹਾ ਨੇ ਮਾਂਜੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜੋੜੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

Virsa Singh Valotha started a three-day sewa
ਵਲੋਟਹਾ ਨੇ ਮਾਂਜੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜੋੜੇ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 9, 2025 at 12:41 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (ਅੱਜ) ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਲਟੋਹਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ (Etv bHarat)

ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਵਾ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਹੀ ਤਹਿਤ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਆਸ ਇਹ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਂਝਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਹਲੀਮੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂੱਲ ਭਖਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੁ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਨਿਵੇਂ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾਂ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੁਧਾਈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵਲਟੋਹਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮਜਬੂਤੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।

