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ਸਮਰਾਲਾ 'ਚ 2 ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ, ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

clash between two parties in
ਸਮਰਾਲਾ 'ਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 25, 2026 at 7:00 PM IST

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ਖੰਨਾ: ਸਮਰਾਲਾ ਨੇੜੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਬਾਜੀਗਰ ਬਸਤੀ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਨੌਜਵਾਨ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਜੇ 'ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ (Etv Bharat)

ਪੀੜਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12.30 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਮਲਾਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ।'


ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।


ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।'

clash between two parties in
ਸਮਰਾਲਾ 'ਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ (Etv Bharat)

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ।


ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐਸਪੀ (ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ) ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦ ਭੜਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਈਆਂ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਵਜੀਰ ਸਿੰਘ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'

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