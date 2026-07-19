ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ’ਚ ਕੰਗ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਏ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ,ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਗੱਲਾਂ !
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਵਿੱਚ ਕੰਗ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Published : July 19, 2026 at 9:48 PM IST
ਤਰਨਤਾਰਨ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫ਼ਿਲਮ "ਸਤਲੁਜ" ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਗ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਕੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਵਸਨੀਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
"ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 8-9 ਵਜੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਡਰ ਦਾ ਮਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੌਂਕੀ-ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਥਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਲਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"-ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ
ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਦਾਸਤਾਨ !
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੰਗ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਥਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਰਦਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਕਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ ਹੈ।"
"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।"-ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ
ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ਼ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰੀਫ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"
ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਗ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਧਿਆਇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।