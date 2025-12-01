ETV Bharat / state

ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ’ਚ ਮਾਰੇਗਾ ਐਂਟਰੀ

ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਹੁਨਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।

shoe polisher got a chance to sing in Bollywood
ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਗਾਏਗਾ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ! (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 1, 2025 at 4:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਨਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 'ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਨਰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਰ ਗਿਆ'। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਪਾਲਸ਼ ਅਤੇ ਐਨਕਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਨਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਸਿਦੀਕੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਗਾਇਕ (Etv Bharat)

ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਉਂਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ

ਵਿਕਾਸ ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 17, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਨਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨਕਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'

Nawazuddin Siddiqui offered a song boot polisher Vikas Maan
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਾਇਕੀ (Etv Bharat)

ਸੂਫੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਜਨੂੰਨ

ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੂਫੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਣਦੇੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਾਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੂਫੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਸਿਦੀਕੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਦੀ ਤਰੀਫ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ੁਦੀਨ ਸਿਦੀਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਬੁਲਾਵੇਗਾ।'

Chandigarh boot polisher Vikas Maan
ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਰਾਹਨਾ (Etv Bharat)

ਗਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ

ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਲਈ ਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸੱਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਪਨਾ ਅਤੇ 17 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਰੀਫ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਗੌਰਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮਿਲਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Chandigarh boot polisher Vikas Maan
ਸੈਕਟਰ 17 ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੋਰੰਜਨ (Etv Bharat)

TAGGED:

CHANDIGARH SHOE POLISHER MAN SINGER
VIKAS MAAN
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗਾਇਕ
ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ
NAWAZUDDIN SIDDIQUI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.