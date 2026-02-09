ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਵਿਹਾਨ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ
ਅੰਡਰ 19 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਸੁਆਗਤ।
ਪਟਿਆਲਾ: ਅੰਡਰ 19 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿਨਗਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਹਾਨ ਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
'ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਆਗਤ'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਹਾਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਹਾਨ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੱਚ-ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
'ਵਿਹਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਪਲ'
ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਕੋਚ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।'
ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਚ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹਰ ਬਰੀਕੀ ਸਿਖਾਈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਖੇਡ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।-ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ,ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ
'ਵਿਹਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼'
ਵਿਹਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਲੋਹਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਹਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਹਾਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।
'ਕੋਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਹਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ'
ਵਿਹਾਨ ਦੇ ਕੋਚ ਕਮਲਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜਦੋਂ ਵਿਹਾਨ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਰਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਐਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਟਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ।'