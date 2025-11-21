ਸੈਲਰ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝੋਨਾ ਗਾਇਬ, ਸੈਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਲ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ 923 ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : November 21, 2025 at 7:03 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਕਸਬਾ ਬਰੇਟਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਸੈਲਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝੋਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਕ ਫੈਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਝੋਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ'
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰੇਟਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਇਸ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੀਆਂ 31,963 ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 25923 ਬੋਰੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕ ਫੈਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਬਰੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੋਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ'
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੈਲਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ,ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਬਰੇਟਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਸੈਲਰ ਵਿੱਚ 31,963 ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਮਿਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 25,923 ਬੋਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਪਾਸ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।-ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ,ਡੀਐੱਸਪੀ,ਵਿਜੀਲੈਂਸ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਆੜਤੀਏ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਅਜਿਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।