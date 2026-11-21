ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਛਾਪਾ, ਭਰੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।।
Published : November 21, 2026 at 11:50 AM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਾਰੀ। ਸੈਂਪਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਲੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ 15 ਤੋਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੁਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਲੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।'
ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਪਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ (ਲਾਈਬਿਲਟੀ) ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ।'
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