ਸੜਕ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਬਣੀ 'ਕਾਲ', ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ !
ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
Published : September 23, 2026 at 3:54 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਰ ਚਲਦੀ ਵੇਖ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਮੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
"ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਮਲਫੰਕਸ਼ਨ (Software Malfunction) ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੋਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ।"- ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ, ਮੈਂਬਰ, ਭਾਰਤੀ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ
'ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਮੀ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 200 ਦੀ ਸਪੀਡ ’ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵਾਲ ਬਚੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
"ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਏਆਰਏਆਈ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਹੈ।"-ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਈ, ਮੈਂਬਰ, ਭਾਰਤੀ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੇਅਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਜਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
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