ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
By PTI
Published : September 4, 2026 at 2:36 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ/ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (SAIF/CIL) ਵਿਖੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ PU ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ PU ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
LIVE: Hon’ble Vice-President of India Shri C. P. Radhakrishnan at Panjab University, Chandigarh https://t.co/51iyS8lxMK— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) September 4, 2026
SAIF/CIL ਵਿਖੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤ ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। PU ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ-ਅਧਾਰਤ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। SAIF/CIL ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।"
'ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ'
ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਲਾਨਾ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 7,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SAIF/CIL, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (DST) ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
PU TIF ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ PU ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ (PU TIF) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ BioNEST ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀ-ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ 85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ, ਇਨੋਵੇਟਰ ਅਤੇ ਇਨਕਿਊਬੇਟ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਦਮ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟਾਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ: ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ,. ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਜਗਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Vice President Shri C. P. Radhakrishnan was given a warm welcome at Shaheed Bhagat Singh International Airport, Chandigarh today.— Vice-President of India (@VPIndia) September 4, 2026
Governor, Punjab and Administrator, UT of Chandigarh Shri Gulab Chand Kataria; Chief Minister of Haryana Shri Nayab Singh Saini and other… pic.twitter.com/oKdfFaJ84h
ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
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