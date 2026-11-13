ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (MRP) ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
By ANI
Published : November 13, 2026 at 7:15 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਮਿਲਕਫੈੱਡ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਵੇਰਕਾ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (MRP) ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਅਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਤਹਿਤ, 500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਫੁੱਲ ਕਰੀਮ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 36 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 33 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 35 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਟੋਨਡ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਰੁਪਏ, ਡਬਲ ਟੋਨਡ ਦੁੱਧ ਦੀ 27 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 28 ਰੁਪਏ, ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ 31 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 33 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਕਿਮਡ (ਮਲਾਈ ਰਹਿਤ) ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਦੇ ਪੈਕ ਲਈ, ਫੁੱਲ ਕਰੀਮ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 72 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 76 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 65 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 69 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਨਡ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 59 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 61 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਬਲ ਟੋਨਡ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 53 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 55 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਪੈਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1.5 ਲੀਟਰ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਕਰੀਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 106 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 112 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 96 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 102 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। 1.5 ਲੀਟਰ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 96 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2 ਲੀਟਰ ਦੇ ਪੈਕ ਲਈ, ਫੁੱਲ ਕਰੀਮ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 142 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 150 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 128 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 136 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 180 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਡਬਲ ਟੋਨਡ ਦੁੱਧ ਅਤੇ 350 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਟੋਨਡ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 350 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਟੋਨਡ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਕੇ 320 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਅਤੇ 450 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਕੇ 430 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ (bulk milk variants) ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ (MRP) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (ਮਾਰਜਿਨ) ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਾਧੂ 'ਓਵਰਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ' (ਛਪਾਈ) ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸੋਲਨ, ਬੱਦੀ, ਪਰਵਾਣੂ ਅਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਲਈ, ਓਵਰਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 1.5-ਲੀਟਰ ਪਾਊਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਨਾਹਨ ਅਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਖਰਚਾ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 1.5-ਲੀਟਰ ਪਾਊਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਕਾਲਕਾ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।