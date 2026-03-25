ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : March 25, 2026 at 6:34 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਰਕ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ 300 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫਲੋਰੀਅਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਫੋਲੋਅਰ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਵੰਸ਼ਿਕ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ?
ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮੈਨ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਅੱਜ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਬਲਿੰਕਿਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।'
'ਸ਼ਾਰਕ ਟੈਂਕ ਦਾ ਸਫਰ'
ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਕ ਟੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਿਜਨਸ ਆਈਡੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਲਗਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਨੂੰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ।
'300 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ'
ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਉਸਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਾਹਕ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦੇ ਹਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ । ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਮਿੱਤਲ
'ਗਲੋਬਲ ਬਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ'
ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੁਪਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਫਲੋਰੀਅਲ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ,ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।'
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਕ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਪਰ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ।
'ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ'
ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਅੱਵਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਪਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
