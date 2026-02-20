ETV Bharat / state

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ 'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ', ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਵਾਗਤ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਟਾਪੇਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

Vande Bharat
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ 'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ', ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਵਾਗਤ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 20, 2026 at 4:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਰਨਾਲਾ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ, ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਪੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਬਰਨਾਲਾ ਰੁਕਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਕੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ।

ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ (Etv Bharat)

ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਬਰਨਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਫੁਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਘਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗੀ।'

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਟਾਪੇਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ-ਦਿੱਲੀ ਜੰਕਸ਼ਨ-ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ (ਬੀਐਨਐਨ) ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਟਾਪੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੁਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਰੇਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਵੱਲ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਟਾਪੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'

ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਧੁ ਬਚਤ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨ ਦਾ ਸਵੇਰੇ 9.59 ਵਜੇ ਤੋਂ 10.01 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬਰਨਾਲਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਤ 8.20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 8.22 ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮਹਿਜ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਇਹ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ
VANDE BHARAT EXPRESS
BARNALA VANDE BHARAT TRAIN
VANDE BHARAT TRAIN WELCOME

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.