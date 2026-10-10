ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ, ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟਰੈਲ ਪੂਰਾ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਥਿਤ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 16-ਕੋਚਾਂ ਵਾਲੀ 'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਚੇਅਰ ਕਾਰ' ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
By ANI
Published : October 10, 2026 at 2:49 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਥਿਤ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ (RCF) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ) ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ'
RCF ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 16-ਕੋਚਾਂ ਵਾਲੀ 'ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਚੇਅਰ ਕਾਰ' ਟ੍ਰੇਨ-ਸੈੱਟ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ, ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ-ਸੈੱਟ ਨੇ 'ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਰੇਲਵੇ ਸੇਫਟੀ' (CCRS) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮਥੁਰਾ-ਨਾਗਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟ੍ਰਾਇਲ (ਪਰੀਖਣ) ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
'ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲਵੇ ਨਿਰਮਾਣ'
ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੇਨ-ਸੈੱਟ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। CCRS ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਉੱਨਤ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ-ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲਵੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
'ਰੇਲਵੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ'
RCF ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲਵੇ ਕੋਚ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਟ੍ਰੇਨ-ਸੈੱਟਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਰੇਲਵੇ ਕੋਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੇਲਵੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ, RCF ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ 2,383 ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਲਵੇ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਨਤ ਟ੍ਰੇਨ-ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੱਕ, RCF ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਕ ਫਾਰ ਦ ਵਰਲਡ' (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਣਾਓ) ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। (ANI)