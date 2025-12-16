ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਗੈਂਗਲੈਂਡ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਗੈਂਗਲੈਂਡ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : December 16, 2025 at 5:36 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ
ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ "ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਾਹਰ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਤਪਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ।"
ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।"
ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖੂਨੀ ਖੇਡ
ਉਥੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ ਹਸਪਤਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਵ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੰਨਤੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।"
ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਉਧਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਲੈਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੋ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।