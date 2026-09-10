ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬੁੱਤ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬੁੱਤ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਅੰਬੇਦਕਰ ਬੁੱਤ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ।
Published : September 10, 2026 at 3:41 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ।
'ਰੋਸ 'ਚ ਕਪੱੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਰਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।'
ਬੁੱਤ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਆਗੂ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ '24 ਘੰਟੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਠੇਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ।'
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ: ਪੁਲਿਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।