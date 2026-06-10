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ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ’ਤੇ ਵਾਰ, 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਟੀਕਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Vaccination campaign against cervical cancer
ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 10, 2026 at 9:30 PM IST

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Updated : June 10, 2026 at 9:37 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਚਪੀਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1.15 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। Gardasil 4 ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਇਹ ਟੀਕਾ 93 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਾਰਗਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ 160 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ (ETV BHARAT)

ਕੀ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ?

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ (Cervical cancer) ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ (ਸਰਵਿਕਸ) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ HPV (ਹਿਊਮਨ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ) ਨਾਮਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।

Vaccination campaign against cervical cancer
ਕੀ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ? (ETV BHARAT)

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ:-

  • ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ
  • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ
  • ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ
  • ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ
  • ਪਿੱਠ 'ਚ ਦਰਦ
  • ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ
  • ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ
Vaccination campaign against cervical cancer
ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ (ETV BHARAT)

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ’ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 660,000 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ 3,50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਵੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵਕਤ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 7 ਲੱਖ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ 5,56,400 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਐਚਪੀਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 3.1 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ 26, 339 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਚਪੀਵੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਏ ਐਨ ਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

Vaccination campaign against cervical cancer
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲ ? (ETV BHARAT)

ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਡਰ ?

ਏ ਐਨ ਐਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੁਤਾਬਕ "ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਐਚਪੀਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 14ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"

ਐਚਪੀਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਹੈ- ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ,ਏ ਐਨ ਐਮ

ਏਡੀਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਐਚਪੀਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

Vaccination campaign against cervical cancer
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ (ETV BHARAT)

ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ- ਏਡੀਸੀ ਪੂਨਮ,ਲੁਧਿਆਣਾ

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ਜਾਣੋ, ਕੀ ਹੈ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਚਾਅ

Last Updated : June 10, 2026 at 9:37 PM IST

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CERVICAL CANCER CAMPAIGN
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CAMPAIGN AGAINST CERVICAL CANCER

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