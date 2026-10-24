ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾ-ਖੁਸ਼ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ...

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾ-ਖੁਸ਼ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ...
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੈਲਟਾਂ।
Published : October 24, 2026 at 7:45 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੈਲਟਾਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੈਲਟਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਲਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋ ਨਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਧ ਰਹੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ (ਸਿਰਦਰਦ) ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੈਲੇਟਸ (ਗੋਲੀਆਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਈਸਟ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਲਟਾ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੈਲਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਾ
- 1 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 20%
- 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ 30%
- 1 ਨਵੰਬਰ 2027 ਤੋਂ 40%
- 1 ਨਵੰਬਰ 2028 ਤੋਂ 50% ਕਰਨ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਪੈਲਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਧਾਉਣ ਟੀਚਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਵੱਲੋਂ 3 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲਟਾਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਂ (GST) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਟਾਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ (GST) 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12% ਅਤੇ ਕੋਇਲੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਸਟ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੈਲੇਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਵਾਂ ਬਾਲਣ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।"-ਈਸਟ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਈਸਟ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੇਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਜੀਵੀਸੀ 2500 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ 7200 ਜੀਵੀਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30% ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੈਲਟਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੱਠਿਆ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
"ਇੱਕ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੈਲਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਲਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"-ਈਸਟ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਲਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਪਕਾਈ (ਕੁਆਲਿਟੀ) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪੈਲਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਹਨ।"
ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਜਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਕੋਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ
ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਲਟਾਂ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਯੂ (Calorific Value/ਤਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ) ਕੋਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਗੁਣਾ (2.5 times) ਵੱਧ ਪੈਲਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਠੇ ਦੀਆਂ ਚਿਮਣੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋਚਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।"-ਈਸਟ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
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