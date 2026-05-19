ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 'ਉਸਾਰੀ' ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ! 20 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ...

ਉਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਈਵਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 19, 2026 at 8:00 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮੁੱਲ (ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤ) ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਕੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਈਵਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਈਵਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ

ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਉਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਈਵਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਈਵਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਅੰਕੇ ਦੇ ਨਾਸ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਈਵਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੁਗਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੰਦਨ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ?

ਉਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਈਵਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ਮੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 250 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਉਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਈਵਨਿੰਗ ਸਕੂਲ (Etv Bharat)

"ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਲਆਈਜੀ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"- ਅਸ਼ਮੀਨ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ

90 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ

ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। 90 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ।"

ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ (Etv Bharat)

ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ

ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚ ਆਦੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਨਆਰਆਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 98 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਆਏ ਹਨ।"

ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਈਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਸਕਣ।"

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ (Etv Bharat)

"ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ? ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਹੈ ? ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।- ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਧਿਆਪਕ

ਸਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਈਵਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਈਵਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਕ ਫੀਸਦ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।"

"ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਈਵਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"- ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ (Etv Bharat)

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ।

