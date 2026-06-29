ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਘੁਟਾਲਾ: 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ? ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : June 29, 2026 at 6:09 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੰਨਾ ਸਥਿਤ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਨੀਮ ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 1430 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਥੈਲੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਏ ਦਾ ਥੈਲਾ ਲਗਭਗ 270 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ 3300 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਨੀਮ ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ।"
"ਵੇਰਕਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਮ ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 1430 ਬੈਗ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ,ਸੇਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ,ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਏ ਦਾ ਥੈਲਾ ਲਗਭਗ 270 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਭਾਅ 3300 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਰੀਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ। " - ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ
ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਰਮਾਂ
ਦਰਅਸਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਯੂਰੀਆ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸਰਜ਼ ਇਹ ਐਮ ਕੈਮੀਕਲ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਘੋਟਾਲਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਨੇ ਖੰਨਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਏਐਚ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਇੰਚਾਰਜ ਐਫ ਐਂਡ ਏ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਫੈਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟ ਅਫਸਰ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 5.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ ਉਸੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਨਾਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਨੀਮ ਕੋਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।"
ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ?
ਉਧਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਨੀਮ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਯੂਰੀਆ ’ਚ ਅੰਤਰ
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 270 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 5 ਰੁਪਏ 61 ਪੈਸੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਨੀਮ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਨੀਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪਤਲੀ ਪਰਤ ਚੜਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਯੂਰੀਆ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਧਾਰਨ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਹਵਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਨੀਮ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਤੇਲ ਕਰਕੇ ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰਨ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਯੂਰੀਆ ਦੀ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਯੂਰੀਆ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਮ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ।
ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਖੰਨਾ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਡਾਕਟਰ ਦਰਪਣ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।