ਹਾਏ ਗਰਮੀ ! ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ‘ਅਰਬਨ ਹੀਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ’, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਸਤਾਵੇਗੀ ਗਰਮੀ
ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰਮੀ, ਅਰਬਨ ਹੀਟ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੀਟ ਵੇਵ (ਲੂ) ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : May 27, 2026 at 4:10 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰ੍ਹਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁਡਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 44 ਤੋਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੁੰਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਅਰਬਨ ਹੀਟ ਆਈਲੈਂਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਵੱਟ ਕੱਢੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰਮੀ, ਅਰਬਨ ਹੀਟ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੀਟ ਵੇਵ (ਲੂ) ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰਬਨ ਹੀਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ 'ਅਰਬਨ ਹੀਟ ਆਇਲੈਂਡ' ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ (ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਲੁੱਕ), ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਲਕਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਲੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹੁੰਮਸ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਤੋਂ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਹੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ?
2025-2026 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਅਰਬਨ ਹੀਟ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਸਰ ਹੈ। 23 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 40-41°C ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26-27°C ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਿਲਟ-ਅੱਪ ਏਰੀਆ 10.08% ਵਧਿਆ ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ-ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ UHI ਇੰਡੈਕਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। 2000-2023 ਦੇ MODIS ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਦਾ UHI ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਠੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 25°C ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੰਗ ?
ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਗਰਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਮਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਲੂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਵੇਲੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
"ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਲੂ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਮਲ ਚਮੜੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਣਿਆਂ, ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ-ਕੁੱਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਾਈ ਜਾਂ ਲੋਅ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਚੱਕਰ ਆਉਣ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹਰ ਪਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"- ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ
ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੂ (Heat Wave) ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਿਗਆਨੀ ਸ਼ਿਵਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਾ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 44 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ 'ਲੂ' ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਆਮ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ !
ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਿਵਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸੂਨ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ (Western Disturbance) ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27, 28 ਅਤੇ 29 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਜ-ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਝੱਖੜ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 28 ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਲੂ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।"