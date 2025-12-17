ETV Bharat / state

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 115 ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ।

ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 17, 2025 at 2:12 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 115 ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਖਸ਼ੋ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ '715 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 711 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 115 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।'

ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ (Etv Bharat)

ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਦਾਖ਼ਲ

ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਖਸ਼ੋ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਵੇਰੇ 8:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 115 ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ।'

ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'

