ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੌੜ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੁਰਜ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੰਗਾਮਾਂ।
Published : April 7, 2026 at 6:44 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੌੜ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੁਰਜ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਜਰਨਲ, ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਫੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 11 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਅਕਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਂਝੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।"
'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕਿਆ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਆਪ ਖੜਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ 11 ਵੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ।"
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।