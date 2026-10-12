ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : October 12, 2026 at 8:23 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 8:28 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 1208 ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ 82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਫ਼ਾਈ (ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਵੀਪਿੰਗ) ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਵਾਰਡ ਵਾਈਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕੇ "ਇਹ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪਰ ਮੇਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1208 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
1208 ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। 82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕ ਆਊਟ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।"
ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਬੋਲਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪੱਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੱਤਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
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