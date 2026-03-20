ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ...

FARMERS HONORED AT KISAN MELA
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ, (Twitter @BhagwantMann)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 20, 2026 at 6:52 PM IST

Updated : March 20, 2026 at 6:59 PM IST

2 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ (Etv Bharat)

"ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ"

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਰਫ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 6 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 300 ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਦਹੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ (Twitter @BhagwantMann)

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗ਼ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੱਕ, ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।"

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਮਾਨ (Twitter @BhagwantMann)
