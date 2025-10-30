ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਲਗਾਤਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ।
Published : October 30, 2025 at 6:04 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗਲ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਬਜੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਫੀਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਸਬਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 35 ਤੋਂ 40 ਕਿੱਲੋ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਭਾਅ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਜੀ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਰੋਤਾ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਮ ਦੀ ਆਈਟਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕੌਣ ਹੈ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1998 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜੋੜ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।