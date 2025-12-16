ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਟੈਚੀ ਫੜ੍ਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਟੈਚੀ ਫੜ੍ਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : December 16, 2025 at 3:34 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਟੈਚੀ ਵੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ
ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੂਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।"