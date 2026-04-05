ਮ੍ਰਿਤਕ DM ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ, ਕਿਹਾ- ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ

ਮ੍ਰਿਤਕ DM ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ।

RAVNEET SINGH BITTU
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 5, 2026 at 6:41 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਡੀਐਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਭੈਣ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੜੇਗੀ, ਆਖਿਰ ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ (Etv Bharat)

"ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ"

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ-ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।'

"ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਐਚਓ ਜਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੜਫਾਇਆ ਹੈ।" - ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ,ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ

"ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ"

ਜਦੋਂ ਬਿੱਟੂ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਹਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।

"ਰਾਘਵ ਚੱਢੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ 10 ਨੰਬਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਢੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੰਬਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੁਬਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਡਨ ਗਿਆ ਸੀ।-ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ,ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਭੰਡਾਰੀ ਪੁੱਲ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁੱਲ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁੱਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 11 ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਲੌਕ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਵੱਡੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਪੁੱਲ ਦੇ ਕੋਨੇ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

