ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ NOC ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਸਬਵੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।
Published : July 23, 2026 at 5:08 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਅਹਿਮ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਪਏ ਰੋਡ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਸਬਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ?
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਖੇਤਰੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੇਲਵੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।— Ravneet Singh Bittu (@RavneetBittu) July 23, 2026
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਹਿਮ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।@ANI @ians_india @News18Punjab @ZeePunjabHH… pic.twitter.com/0zQCVvM8g5
ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ
1. ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ–ਪੱਟੀ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ (25.72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ):
ਇਸ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਲਈ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 165.69 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ₹194.11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2. ਰਾਜਪੁਰਾ–ਮੋਹਾਲੀ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ (18.11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ):
ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3. ਨੰਗਲ ਡੈਮ–ਤਲਵਾੜਾ–ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ (13.65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ - ਕਰਤੋਲੀ ਤੋਂ ਤਲਵਾੜਾ):
ਇਸ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ PARIVESH Portal 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੋ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ-II ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਮਤੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। 16 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਹੀ ਪਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
4. ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ–ਸੱਦਾ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ:
ਮਾਨਸਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਡਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 192.42 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 40.508 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 151.912 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਰੋਡ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਸਬਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:
ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ:
1. ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੰਨਾ ਚਾਵਾ ਪਾਇਲ, LC 167): ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ।
2. ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ (LC-58): ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ NOC ਦੀ ਉਡੀਕ:
3. ਸੰਗਰੂਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ-ਜਾਖਲ, ROBs 145-A, 164-A, 167-A): ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ NOC ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
4. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (LC A-47): ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ DC ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ NOC ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
5. ਮੋਹਾਲੀ (LC 111/Spl): ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ DC ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
6. ਬਠਿੰਡਾ (LCs 124, 129, 130): ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ DC ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
7. ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜਗਰਾਓਂ, LHS 39): ਸਬਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ SDM/ਜਗਰਾਓਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ NOC ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
8. ਜਲੰਧਰ (LCs S-90, S-85, S-86, S-87): ਸਾਹਨੇਵਾਲ-ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਈ ਸਬਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ DC ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੱਠੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ:
9. ਪਠਾਨਕੋਟ (LC S-148): ਇਸ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰੇਲਵੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਹਿਮ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।"