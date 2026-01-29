ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਸ: ਇੱਕ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
Published : January 29, 2026 at 5:50 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂੰਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ'
ਬਠਿੰਡਾ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
'24 ਘੰਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ'
ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਲਟਾ ਹਰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਬਣੇ ਵਧੇਗਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦਾ ਫਿਊਜ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
"ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਬਜਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਬਜਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਐਵੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਮੀਚੀ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।"- ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ
ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਿਊਡਲ ਅਫਸਰ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਿਊਡਲ ਅਫਸਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰੇਗੀ।
'ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸ'
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰੋਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
"ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੋ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ।"- ਰਵਿੰਦਰ ਬੰਸਲ, ਸੈਕਟਰੀ
'ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ'
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
'ਪੰਜਾਬ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ'
ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਡਰਾਈ ਪੋਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਤੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਰਾਈ ਪੋਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟ ਸਕਣ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰਾਈ ਪੋਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।"
"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਅਬੋਹਰ, ਗੰਗਾਨਗਰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਧਰ ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"- ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ
