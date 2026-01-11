ETV Bharat / state

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗੁਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ।

CM MANN HOUSE SURROUNDED
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 11, 2026 at 9:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸੰਗਰੂਰ: ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ (Etv Bharat)

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸਬਰ

ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੋਹੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣੀਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ: ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ: ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ: 250 ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ: ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਮਲਟੀ-ਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਪੁਰਸ਼) ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।

TAGGED:

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
PROTEST BY UNEMPLOYED PEOPLE
ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
CM HOUSE SURROUNDED
CM MANN HOUSE SURROUNDED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.