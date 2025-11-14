ਬਾਲ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਸਥ ਕਵਚ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿਖਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਸਥ ਕਵਚ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Published : November 14, 2025 at 6:40 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸਵਸਥ ਕਵਚ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਰ ਦੀ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਪੀਆਰ ਅਤੇ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈਵ ਡੈਮੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
'ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਸੀਪੀਆਰ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਪੀਆਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੀਪੀਆਰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਪੀਆਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸੀਪੀਆਰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਪੀਆਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ।"
ਸੀਪੀਆਰ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ?
ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨਸਾਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 100 ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 15:2 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 15 ਵਾਰ ਦਬਾਬ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਹ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿਖਲਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
"ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ"
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਣ।"
"ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਹਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਪੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।" -ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
'ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਾਂ'
ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਪੀ ਘੱਟਣ ਅਤੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐਮਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
"ਬੀਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਰੁੱਕ ਜਾਣੇ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।" - ਡਾ. ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ, ਡੀਐਮਸੀ
ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"