ਅੰਡਰ-19 ਵਰਲਡ ਕੱਪ: ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ, ਵਿਹਾਨ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ

ਅੰਡਰ-19 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ। 4 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਮੈਚ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਕੋਚ?

Vihaan malhotra coach, Under 19 world Cup
ਵਿਹਾਨ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੁਣੋ ਵਿਹਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? (ETV Bharat GFX Team/X-@ICC)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 2, 2026 at 1:53 PM IST

ਪਟਿਆਲਾ: ਅੰਡਰ-19 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਕੋਚ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਟੀਮ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਹਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2007 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਹਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਵਿਹਾਨ ਮਨੋਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਹੈ।

ਵਿਹਾਨ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ (ETV Bharat)

ਕੋਚ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿਹਾਨ ਦੀ ਗੇਮ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਹ ਬੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈਟਿੰਗ, ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮੈਨ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ’ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਹਾਨ ਦੀ ਪਰਫ਼ਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।"

ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ

ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 2026 ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 2 ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 1 ਤੋਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਹੁਣ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ।

ਵਿਹਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ'

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19 ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਅੰਡਰ-19 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੁਪਰ ਸਿਕਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅੰਡਰ-19 ਨੂੰ 204 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਨਾਬਾਦ 109 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ (52) ਅਤੇ ਅਭਿਗਿਆਨ ਕੁੰਡੂ (61) ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 352/8 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ 37.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 148 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਯੁਸ਼ ਮਹਾਤਰੇ ਅਤੇ ਊਧਵ ਮੋਹਨ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਲਈ ਲੀਰੋਏ ਚਿਵੌਲਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 62 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।

ਕੋਚ ਨੇ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਮਾਣ 'ਤੇ ਆਸ

ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਕੋਚ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ।

ਪਿਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਚ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਇੰਡੀਆ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਟ ਡਰਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਮਿਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਿਚ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।"

Vihaan malhotra coach, Under 19 world Cup
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵਿਹਾਨ ਮਲਹੋਤਰਾ (GETTY IMAGE)

"ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।'

Vihaan malhotra coach, Under 19 world Cup
ਵਿਹਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ। (ETV Bharat)

ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਈਸੀਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਡਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਖੇਡ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ।"

